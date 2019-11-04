صور.. روسيا تحتفل بيوم "وحدة الشعب"

وكالات الأنباء

تحتفل روسيا اليوم الاثنين، بذكرى يوم الوحدة الوطنية " وحدة الشعب".

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تشهد عموم المدن الروسية احتفالات وفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة وسيكون الدخول مجانا للمتاحف والمتنزهات والأماكن المخصصة لهذه الفعاليات احتفاء بهذه المناسبة، ويرتدى المحتفلون الأزياء التراثية الشعبية التى تعكس ثقافة وتاريخ الشعب الروسى. يذكر أن الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية يتم كل عام، منذ الرابع من نوفمبر من العام 2005.



الرئيس-الروسي-بوتين-والبطريرك-كيريل-من-موسكو-وجميع-روسيا-يحضران-احتفالا-بيوم-الوحدة-الوطنية-في-موسكو



الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يحيي-الزعماء-الدينيين-خلال-مراسم-وضع-الزهور-في-النصب-التذكاري-لمينين-وبوزارسكي-في-الميدان-الأحمر-في-يوم-الوحدة-الوطنية



الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يقدم-صورة-مع-أعضاء-المنظمات-الشبابية-خلال-حفل-وضع-الزهور-في-النصب-التذكاري-لمينين-وبوزارسكي-في-الميدان-الأحمر-في-يوم-الوحدة-الوطنية-في-وسط-موسكو



الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يقدم-صورة-مع-الزعماء-الدينيين-والمسؤولين-خلال-حفل-وضع-الزهور-في-النصب-التذكاري-لمينين-وبوزارسكي-في-الميدان-الأحمر-في-يوم-الوحدة-الوطنية-في-وسط-موسكو



لرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-يحيي-البطريرك-كيريل-قبل-حفل-وضع-الزهور-في-النصب-التذكاري-لمينين-وبوزارسكي-في-الميدان-الأحمر-في-يوم-الوحدة-الوطنية-في-وسط-موسكو