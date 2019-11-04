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صور.. انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:06 م
صور.. انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية جانب من سحب وتقديم الاستمارات
المنوفية - محمود شاكر

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تجرى الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنوفية يوم الخميس المقبل بالكليات، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .

 

يأتى ذلك بعدما فتحت الجامعة باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية، وتقدم للانتخابات 1031 طالبا وطالبة وبلغ عدد الكشوف المبدئية أكثر من 800 طالب وطالبة، ومن المنتظر أن يجرى مساء اليوم فحص الطعون.

 

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 11 نوفمبر، على أن تقام انتخابات أمناء اللجان يوم الثلاثاء، بينما تجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء 13 من الشهر الجارى.

 

جانب من سحب وتقديم الاستمارات (4)
جانب من سحب وتقديم الاستمارات 

 

جانب من سحب وتقديم الاستمارات (5)
جانب من سحب وتقديم الاستمارات 

 

جانب من سحب وتقديم الاستمارات (6)
جانب من سحب وتقديم الاستمارات 

 

جانب من سحب وتقديم الاستمارات (7)
جانب من سحب وتقديم الاستمارات 

 

جانب من سحب وتقديم الاستمارات (1)
جانب من سحب وتقديم الاستمارات 

 

جانب من سحب وتقديم الاستمارات (2)
جانب من سحب وتقديم الاستمارات 

 

جانب من سحب وتقديم الاستمارات (3)
جانب من سحب وتقديم الاستمارات

المنوفيه

انتخابات الاتحادات الطلابية

جامعة المنوفية

اتحاد الطلاب

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