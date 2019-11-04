صور.. آثار تل العمارنة بالمنيا تستقبل وفد سياحى ألمانى

كتب فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا،إن المناطق الأثرية بالمحافظة وعددها 8 مناطق تستقبل وفوداً سياحية من مختلف الجنسيات والقارات منها الأوروبية والافريقية والآسيوية، حيث استقبلت المنطقة الأثرية بتل العمارنة وفداً سياحياً من دولة المانيا، قادماً للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

أكد المحافظ فى بيان أن المنيا تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والتى تؤهلها أن تتبوأ مكانة هامة على الخريطة السياحية، موضحاً أن المحافظة تتخذ خطوات حقيقية لإعادة المنيا إلى مكانتها السياحية التى تليق بها، خاصة أنها تحوى بين جنباتها العديد من المعالم الحضارية التاريخية .

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة، أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها " منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، وأحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

آثار تل العمارنة (1)



آثار تل العمارنة (2)