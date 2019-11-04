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بدعم من "ايتيدا"..

شعبة الاقتصاد الرقمى: 7 شركات ناشئة تشارك بمؤتمر Web Summit بالبرتغال

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص
شعبة الاقتصاد الرقمى: 7 شركات ناشئة تشارك بمؤتمر Web Summit بالبرتغال خليل حسن خليل
كتبت: هبة السيد

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أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى عن مشاركة 7 شركات ناشئة من أعضاء الشعبة لأول مرّة ضمن الجناح المصرى بمعرض ومؤتمر Web Summit المقام خلال الفترة من 4-7 نوفمبر الحالى بمدينة لشبونة بالبرتغال وذلك فى إطار الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية .

ويعتبر Web Summit من الفعاليات الكبيرة عالميًا فى مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال فى أوروبا ويقام منذ عام  2010 ويحضره أكثر من 70 ألف مشارك منهم 11000 على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذين بشركات التكنولوجيا الكبرى من 160 دولة  و1200 متحدّث ويشارك أيضًا أكتر من 3000 شركة ناشئة تعمل فى العديد من مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وقال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى إن الشعبة تحرص على المشاركة فى الفعاليات والمؤتمرات الدولية التى تهتم بقطاع التكنولوجيا وريادة الاعمال مثل مؤتمر CES الذى يعقد سنويا فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وفى اطار الاهتمام بزيادة الأعمال ودعم منظومة الإبداع والابتكار والوصول بالشركات المصرية للعالمية تأتى المشاركة الأولى فى معرض ويب ساميت.

وأشار خليل، أن هذا العمل هو مثال للتكامل بين الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وايتيدا من جانب ومنظمات الاعمال ممثلة فى الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة من الجانب الآخر ، حيث أن وزارة الاتصالات بقيادة الدكتور عمرو طلعت وايتيدا بقيادة المهندسة هالة الجوهرى والاتحاد العام بقيادة المهندس إبراهيم العربى يسعوا جميعا جاهدين لدعم الشركات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية للوصول بهم إلى العالمية وتحقيق طفرات لتلك الشركات من خلال تواجدهم بتلك النوعية من المحافل الدولية وجذب الاستثمار لهم وتحقيق معدلات عالية من تصدير التكنولوجيا المصرية وخلق صورة ذهنية جديدة عن المنتج التكنولوجى المصري.

وأضاف أن عملية اختيار الشركات المؤهلة للتنافس على المشاركة بمعرض ومؤتمر Web Summit قد مرت بعدة مراحل للتأكد من اختيار أفضل العناصر بشفافية تامة وأن 7 شركات تشارك كعارضين ضمن الجناح المصرى فى الملتقى هذا العام حيث تم اختيارهم من إجمالى 50 شركة كانت قد تقدمت للمشاركة وذلك من خلال لجنة تحكيم مكونة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لـ "إيتيدا" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمى وخبراء متخصصين فى مجال التكنولوجيات المتقدمة والاستثمار التكنولوجى.


شعبة الاقتصاد الرقمى

لاس فيجاس

الشركات الناشئة

ايتيدا

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