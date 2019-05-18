video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 18 مايو 2019 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

11 يونيو المقبل

شعبة الاقتصاد الرقمى تطلق مبادرة لتأهيل تجار التجزئة للتجارة الإلكترونية

السبت، 18 مايو 2019 03:26 م
شعبة الاقتصاد الرقمى تطلق مبادرة لتأهيل تجار التجزئة للتجارة الإلكترونية خليل حسن خليل
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

كشف خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى، أن الشعبة ستطلق مبادرة "توطين" لميكنة تجار التجزئة وتزويدهم بالسوفت وير والهارد وير اللازم لإنجاز أعمالهم فى 11 يونيو المقبل رسميا، وتستهدف المبادرة تأهيل التجار للدخول فى سوق التجارة الإليكترونية حيث بدأ العديد منهم الإتجاه نحو هذا المسار.

وأوضح خليل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البنوك ستمول هذه المبادرة على مدار 36 شهرا، مشيرا أن المبادرة تستهدف مساعدة التجار على تجهيز البنية الأساسية للدخول فى قطاع التجارة الإليكترونية.

وتتم المبادرة بالتعاون بين شعبة الاقتصاد الرقمى و هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، و يتم حالياً تأهيل الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع وتوريد أجهزة الحاسبات وملحقات تشغيلها بكل أنواعها والشركات العاملة فى تطوير التطبيقات والشركات المتخصصة في تقديم الدعم الفنى والتدريب والصيانة، من خلال كراسة شروط تم طرحها من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بما يسمح لكل الشركات بمختلف تخصصاتها وأحجامها وتواجدها الجغرافي بالمساهمة في المبادرة.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة تكنولوجية مصرية في المشروع بما يخلق أكثر من 3000 فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاتصالات: الانتهاء من مسودة قانون التجارة الإليكترونية قريباً

6 معلومات رئيسية لاستراتيجية التجارة الاليكترونية بمصر.. تعرف عليها

4.6 تريليون دولار حجم الاقتصاد الرقمى الصينى عام 2018

إعادة تشكيل المكتب التنفيذى لشعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف

شعبة الاقتصاد الرقمى

تجار التجزئة

التجارة الاليكترونية

الاقتصاد

الأقتصاد

اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

بالقانون.. إزاى ترجع تليفونك المسروق فى 9 خطوات

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

6 أهداف لقرار الحكومة حول قياس تنافسية المحافظات.. تعرف عليها

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

أوروبا تعلن الحرب على حجاب الصغيرات.. النمسا تقر قانون يمنع غطاء الرأس بالمدارس الابتدائية بزعم حماية الفتيات من الاستعباد.. منظمة إسلامية تطعن على دستوريته.. ومساعى ألمانية لخطوة مماثلة رغم الانتقادات

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بتقسيط "التراكمات" على نفس أشهر المحاسبة.. والفصل عقوبة من يمس حق المواطنين.. 200 شكوى يومية ما بين أخطاء فواتير وفنية وكيدية.. ومتابعة دورية لسرعة الاستجابة للشكاوى

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية ضد واتفورد فى نهائى الكأس

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

طولى رموشك بالقطن.. 4 حيل سحرية رائعة علشان تبرزى جمالك

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة