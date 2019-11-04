سيبو إير الفلبينية توقع صفقة شراء طائرات إيرباص بقيمة 4.8 مليار دولار

قالت شركة سيبو إير الفلبينية اليوم الاثنين، انها استكملت صفقة شراء 16 طائرة إيرباص إيه-330 نيو للرحلات الطويلة المدى بقيمة 4.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وتتحول شركة الطيران منخفض التكلفة، التي تشغل 74 طائرة معظمها إيرباص إيه320 تحت العلامة التجارية سيبو باسيفيك، لطائرات أكبر واقتصادية أكثر في استهلاك الوقود من أجل التوسع.

وقال سيبو إير في بيان إن من المقرر أن تُسلم الطائرات بين عامي 2021 و2024 وسيتم تسييرها في مسارات إلى الفلبين وآسيا وأستراليا والشرق الأوسط.