رئيس صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة: بدأنا بمبلغ 130 مليون جنيه مرحلة أولى

كتب مدحت وهبة - تصوير السعودى محمود

أكد عماد راغب، رئيس مجلس إدارة صندوق " عطاء " أن فكرة إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، بدأت فى إحدى الاحتفاليات، عندما بادر بدعم الصندوق بمبلغ 80 مليون حنيه من صندوق تحيا مصر.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق صندوق عطاء - أول صندوق خيرى لدعم ذوى الإعاقة- أنه تم إعداد الدراسات ليكون الصندوق استثمارى خيرى ويكون العائد مخصص لدعم ذوى الإعاقة، سواء فى المدارس أو الجامعات وغيرها من المجالات، لافتا إلى أن الصندوق بدأ بمبلغ 130 مليون جنيه وسيصل إلى 250 مليون وأكثر.

جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق صندوق "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب بحضور وزيرة التضامن الاجتماعىّ والدكتورة نفين القباج، نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعىّ.