فتح باب الاكتتاب فى "عطاء" أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح ذوى الإعاقة غدا

كتب مدحت وهبة - تصوير السعودى محمود

بدأت منذ قليل، احتفالية إطلاق صندوق "عطاء"، أول صندوق خيرى تخصص أمواله لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يكون طرح وثائق عطاء عن طريق الاكتتاب بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والدكتور شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعىّ

وسيتم فتح باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق اعتبارا من غد الثلاثاء، لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز الشهرين لتنتهى فى 4 يناير 2020 ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة.

وستقوم إحدى الشركات بإدارة استثمارات الصندوق، حيث سيتم الاكتتاب فى الوثائق من خلال بنك ناصر الاجتماعى وبنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس وفروعهم المنتشرة داخل مصر وخارجها، بقيمة اسمية للوثيقة 10 جنيهات، وتسدد قيمة الوثيقة المكتتب فيها نقدا بنسبة 100% عند الاكتتاب، على أن يكون الحد الأدنى للاكتتاب بوثيقة واحدة فيما لا يوجد حد أقصى للاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى يصدرها الصندوق، علما بان الاكتتاب فى الصندوق يمثل تنازل عن عائد الاستثمار لدعم ذوى الإعاقة.