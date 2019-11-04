رئيس جامعة دمياط يدشن مقر مركز أبحاث الفضاء وتطبيقاته

ويضم المركز الدكتور وائل فاروق الطيباني أستاذ فيزياء البلازما النظرية وعميد الكلية والحاصل على نوط الإمتياز من الدرجة الأولى 2017 من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الفيزيقية 2015 وعضو مجلس تحرير مجلة فيزياء البلازما الأميريكية منذ 2015 حتي الآن وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان فى الفيزياء و الجيولوجيا 2005، و الدكتور طارق عبد الحميد المتولى أستاذ الهندسة البيئية وعميد كلية الهندسة، والدكتور محمد أحمد عمران وادي أستاذ الجيوفيزياء وعلوم الأرض كلية العلوم ومدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور مصطفى محمد سليم استاذ الفيزياء النظرية، والدكتور ناصر عبده الغماز أستاذ الفيزياء التجريبية، والسيد أ.د نبيلة أحمد البدويهي أستاذ الرياضيات التطبيقية كلية العلوم، و الدكتور حاتم محمد عبد المنعم أبو الخير أستاذ مساعد الجيوفيزياء التطبيقية والإستشعار من بعد كلية العلوم، و الدكتور محمد عبد الفتاح سرحان أستاذ مساعد الجيوفيزياء التطبيقية كلية العلوم و الحاصل على جائزة جامعة دمياط للإبداع 2017 ، و الدكتور نسرين عبد الحميد زيدان مدرس فيزياء البلازما النظرية كلية العلوم والحاصلة على جائزة أحسن رسالة دكتوراة 2017، و الدكتور أسماء محمد عبد الغني مدرس فيزياء البلازما النظرية كلية العلوم لها بحث من ضمن إختيارات المحرر لمجلة البلازما الأمريكية 2019، و الدكتور رشا محمد أبوسمرة مدرس العلوم البيئية والإستشعار من بعد كلية العلوم، والدكتور أحمد شريف الحناوي، وايضاً معيدة فيزياء نظرية وأماني عادل الطنطاوي و أخرون.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى إثراء منظومة البحث العلمى وبهدف توحيد جهود المجموعات البحثية فى كليات الجامعة المختلفة لخدمة مركز بحثي موحد للجامعة وإيماناً منها بتوجهات الدولة ووزارة البحث العلمي بالإهتمام بأبحاث الفضاء والدراسات والتطبيقات ذات الصلة مثل إستكشاف الفضاء والإستشعار من بعد للظواهر الطبيعية على الأرض و تحليل الصور والخرائط الجغرافية و التنقيب عن الآثار و الثروات المعدنية فى باطن الأرض والدراسات الجيوديسية لتحركات طبقات الأرض الأخيرة و تأثيرها على المناطق الحيوية و كذلك تتبع التغيرات الناجمة فى المجال الكهرومغناطيسي للأرض و الكواكب الأخري و مناطق البلازما المحيطة بهم وصناعة الخلايا الشمسية كمحاكاة للشمس . .