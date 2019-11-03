رئيس جامعة الأقصر يعقد الإجتماع الأول لمجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

وأعلن رئيس الجامعة خلال الاجتماع على أن المركز سيبدأ نهاية الأسبوع الجارى عقد أولى الدورات التدريبية بدورة "نظم الامتحانات"، والتي تقترح الجامعة إدراجها ضمن الدورات الإجبارية لترقية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتكون نظم الامتحانات الجديدة ضمن الخلفية المعرفية والمهارية لدى كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مما يهيئ الجميع للعمل المتقن في فترة الامتحانات، وحضر الاجتماع السادة عمداء الكليات والدكتور محمود النوبي أحمد وكيل كلية الألسن بالأقصر ومدير المركز وأعضاء مجلس إدارة المركز.

وفي نفس السياق تستعد جامعة الأقصر للبدء فى مشاركة طلاب 6 كليات بانتخابات اتحاد الطلاب المقرر إقامتها فى شهر نوفمبر الجارى، وطالب الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر، طلاب الجامعة بالمشاركة الفعالة فى انتخابات اتحاد الطلاب المزمع إجراؤها خلال شهر نوفمبر، مؤكدا أن الجامعة انتهت من تسجيل طلبات الترشيح بكافة كليات الجامعة، وهى كليات (الألسن والآثار والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة والسياحة والفنادق)، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من جانب الطلاب، مؤكداً أن اتحاد الطلاب هو القناة الشرعية للتعبير عن طلاب الجامعة ومن خلاله يتم ممارسة كافة الأنشطة التي تنمي قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد الثالث من نوفمبر وتتوالى بعد ذلك باقى الإجراءات.