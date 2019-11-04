سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس بوليفيا يرفض الاستقالة من منصبه ويتهم معارضيه بالعنصرية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:08 ص
رئيس بوليفيا يرفض الاستقالة من منصبه ويتهم معارضيه بالعنصرية ايفو موراليس
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض رئيس بوليفيا ايفو موراليس، الاستجابة لدعوات المعارضة بالاستقالة من منصبه على خلفية النزاع على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة فى البلاد.

وطلب موراليس، فى خطاب عبر موجات الإذاعة الرسمية، ضرورة انتظار تقرير المراجعة الدولية لنتائج الانتخابات التى جرت فى 20 أكتوبر الماضى، وأسفرت عن فوزه بفترة رئاسية جديدة، فيما تؤكد المعارضة حدوث عمليات تلاعب فى نتائج هذه الانتخابات.

واتهم موراليس فى خطابه معارضيه بالسعى إلى الانقلاب، مؤكدًا أنه بات هدفًا للنزعات العنصرية بوصفه أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين.

وكان عشرات الآلاف من مواطنى بوليفيا خرجوا، السبت الماضى، إلى شوارع مدينة سانتا كروز، مطالبين موراليس بضرورة الاستقالة من منصبه بحلول الاثنين.

 

 


بوليفيا

رئيس بوليفيا

ايفو موراليس

الرئيس ايفو موراليس

انتخابات بوليفيا

المعارضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مظاهرات جديدة فى بوليفيا احتجاجا على تزوير الانتخابات الرئاسية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:01 م

المئات يزورون قبور ذويهم فى بوليفيا لإحياء ذكرى موتاهم

الأحد، 03 نوفمبر 2019 09:06 ص

أمريكا اللاتينية تشتعل.. شبح الاحتجاجات يتنقل بين دول القارة.. الاضطرابات تعم بوليفيا والأكوادور وتشيلى.. مظاهرات بالبرازيل من أجل الحق فى السكن.. و"ماكرى" ينهى عهده فى الأرجنتين بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 2001

السبت، 02 نوفمبر 2019 11:06 ص

مسيرة بالشموع حدادا على وفاة المتظاهرين فى بوليفيا

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تتصرف فى حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية طفلك؟

كيف تتصرف فى حالة امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية طفلك؟

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

نقل عدد من مواقف سيرفيس الجيزة وإنشاء أخرى جديدة.. اعرف التفاصيل

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

تركيب 4600 عداد كهرباء مسبوق الدفع بدور العبادة بالإسكندرية لترشيد الاستهلاك

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

"تنمية المشروعات" تمول 3 مشروعات بـ 96 مليون جنيه توفر 6019 فرصة عمل

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

رئيس المعارضة التركية لـ"أردوغان": أنت عاجز عن حماية شرف بلادنا

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

خطوة بخطوة.. تعرف على تكاليف خدمات مكاتب الشهر العقارى

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

طقس اليوم.. ارتفاع طفيف وتدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

فيديو.. كثافات مرورية بمحور صفط اللبن بسبب زيادة الأحمال

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا من توتنهام فى الدوري الإنجليزي.. فيديو

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

مش أحسن ما نبقى زى إسرائيل..حوار بريطانى فى كاريكاتير عبرى على هامش الانتخابات

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

محافظ جنوب سيناء يصدق على زيادة مرتبات جميع المتعاقدين والصرف بأثر رجعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة