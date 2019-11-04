رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل يلتقى رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل

كتب سمير حسنى

التقى سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، جاء ذلك وفق ما أفادت به "العربية" فى خبر عاجل قبل قليل.

وأكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، أن القوى السياسية الرئيسية فى لبنان، تحبذ فى معظمها عودة سعد الحريرى رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن تأخير إنجاز الاستحقاق الحكومى مرجعه تمسك الحريرى وإصراره على عدم توزير رئيس التيار الوطنى الحر وزير الخارجية الحالى جبران باسيل.

وذكرت صحيفة (النهار) أن التغيير أصبح محتوما وأن تأخر المسئولين في الإصغاء إلى صوت المواطنين وحاولوا الاحتماء بشوارعهم في مقابل شارع شعبي هادر، وأن ما يقوم به القيمون على الدولة حاليا، يمثل هروبا إلى الأمام وجنوحا على الطريق التي يجب أن يسلوكه لتخطي المرحلة وإنقاذ لبنان من انهيار لا يمكن أن يحملوا أي حراك أو جهة مسئوليته.