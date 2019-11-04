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حى الجمرك بالإسكندرية: معاينة 3 عقارات آيلة للسقوط وتمثل خطورة على أرواح السكان

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:42 ص
حى الجمرك بالإسكندرية: معاينة 3 عقارات آيلة للسقوط وتمثل خطورة على أرواح السكان عقارات آيلة للسقوط
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن حى الجمرك بالإسكندرية، عن معاينة 3 عقارات آيلة للسقوط وتمثل خطورة على أرواح السكان، وذلك إستجابة لشكاوى المواطنين، حيث تلقى حى الجمرك بالإسكندرية بلاغ بوجود خطورة من تساقط أجزاء بالعقار 132الغزالى والعقار 35 والعقار 14 بشارع على بيه الكبير بمنطقة المنشية.

وأصدرت نجوى أمين رئيس الجمرك توجيهات بالانتقال الى موقع البلاغ حيث انتقلت إدارة المشروعات ومقاول الهدم بالحى ومديرعام ادارة التنظيم وعضو الشئون القانونيه  وذلك للمعاينة وإزالة الأجزاء الخطرة، وتبين أن العقار 132شارع الغزالى خالى من من السكان ولايوجد به خطورة وصادر قرار إزالة له لسطح الأرض، وعقار 14شارع على بك الكبير خالى من السكان وصادرله قرار إزالة لسطح الأرض.       

وقال بيان صادر، تبين أن العقار رقم 35 شارع على بك الكبير صادر له قرار إزالة دورين وترميم الدور الأرض وتبين ان  به ساكن بالدور الأرضى ،وتم التامين وإزالة الأجزاء الخطرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تواجد الساكن بالعقار.     

من جهه أخرى، وتحت اشراف نجوي امين رئيس حي الجمرك وإدارة الكهرباء بالحى وقطاع الاضاءة،تم رفع كفاءة شبكة الكهرباء الواقعة بشارع مولاي محمد وصيانة الكشافات المطفاءة وإنارتها بشارع عبدالله أفندي وشارع زاويه عبد السلام. 

عقار خالى من السكان
عقار خالى من السكان
عقار قديم
عقار قديم
عقارات ايلة للسقوط
عقارات ايلة للسقوط

 


الاسكندرية

حى الجمرك

عقارات ايلة للسقوط

عقارات قديمة

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