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هدم العقارات الآيلة للسقوط غرب الإسكندرية حفاظا على أرواح المواطنين

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:45 م
هدم العقارات الآيلة للسقوط غرب الإسكندرية حفاظا على أرواح المواطنين إزالة عقارات - أرشيفية
الاسكندرية - جاكلين منير

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شن حى غرب الإسكندرية، حملة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط، وذلك بناء على توجيهات اللواء هشام كمال رئيس الحى، إلى لجنة الإزالة باستمرار إزالة للعقارات التى تمثل خطورة داهمه على حياة المواطنين، وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية بدور الوحدات المحلية بالحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة.

وقامت سكرتيرة عام الحى، المهندسة ابتسام الشافعى، وإدارة المشروعات والعضو القانونى، اليوم الاثنين، بتسلم مقاول الهدد العقار رقم 11 شارع الناصرية والصادر له قرار رقم 5 لسنة 2017، العقار رقم 14 شارع ابن الكحال بالقبارى، حيث يمثل خطورة داهمة وصادر له القرار رقم 143 لسنة 2016، والمتابعة لحين نهو الأعمال وإزالة الأجزاء التى تمثل خطورة حفاظا على الأرواح والممتلكات .
 
ومن جانب آخر، نظمت الاجهزة التنفيذية بحى وسط الاسكندرية القافلة الخدمية المتكاملة لحي وسط بقرية ابيس 7/1، بمستوصف الشروق الطبي، والتي تستمر علي مدار يومي 17 و 18 يونيو الجاري بحضور محمود صابر معاون رئيس حي وسط للخدمات.
 
وشملت قافلة طبية، كشف وعلاج مجانى، فى تخصصات الباطنة، الأطفال، الصدرية، النساء، تنظيم الأسرة ورعاية الحوامل، وأشعة.
 
قاقلة لمحو الأمية، وقوافل توعوية،عن أضرار الحمل المبكر والمتكرر، الاستخدام الأمثل لشبكتي الصرف الصحي والمياه، معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وندوة توعية عن أهمية محو الأمية لفتح فصول جديدة للراغبين، وقافلة غذائية من خلال منفذ بيع لشركة المجمعات الاستهلاكية بأسعار اقتصادية.
 
وشارك فى القافلة الهيئة العامة لتعليم الكبار، منطقة وسط الطبية،إدارة وسط التعليمية، فرع أوقاف وسط،الشئون الاجتماعية وسط، ومديرية الشباب والرياضة.
 

 


الاسكندرية

حى غرب

عقارات ايلة للسقوط

حملات ازالة

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