حكومة الوسط فى رومانيا تفوز فى اقتراع برلمانى على الثقة

بوخارست (رويترز)

فازت حكومة رئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان، المنتمية للوسط، بثقة البرلمان فى الاقتراع، الذى أجرى اليوم الاثنين، مما يتيح لبوخارست التقدم بمرشح لعضوية المفوضية الأوروبية، وينهى جمودا هدد بتمديد فراغ فى دوائر صنع القرار فى الاتحاد الأوروبى.

وقال عضو فى البرلمان للصحفيين "فازت بالثقة بحصولها على 240 صوتا"، وتخلف حكومة أوربان حكومة فيوريكا دانتشيلا الاشتراكية المنتهية ولايتها، وكانت الحكومة الجديدة بحاجة إلى 233 صوتا للفوز بالثقة.

وكان من المقرر أن يتولى فريق المفوضية الأوروبية الجديد مهامه فى أول نوفمبر، لكن خلافا سياسيا محتدما فى بوخارست حال دون أن ترشح مفوضا.