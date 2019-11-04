رئيس وزراء رومانيا المكلف يواجه اقتراعا على الثقة

بوخارست (رويترز)

تواجه حكومة رئيس وزراء رومانيا المكلف لودوفيك أوربان، المنتمية للوسط اقتراعا على الثقة فى البرلمان، اليوم الاثنين، تهدد نتيجته بتمديد فراغ فى دوائر صنع القرار بالاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يتولى فريق المفوضية الأوروبية الجديد مهامه فى أول نوفمبر لكن خلافا سياسيا محتدما فى بوخارست حال دون ترشيحها مفوضا، وهو ما قد يؤدى إلى تأخير الموعد إلى ما بعد أول ديسمبر.

وتتألف المفوضية من ممثل واحد لكل دولة عضو ولديها صلاحيات منها التفاوض على الاتفاقات التجارية والإشراف على ماليات الدول الأعضاء واقتراح قوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بمجالات عدة منها البيئة والهجرة.

وإذا خسر أوربان فى اقتراع الثقة، سيتعين على رئيس البلاد ترشيح رئيس وزراء جديد مما سيؤجل اختيار ممثل رومانيا فى المفوضية.