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حجز دعوى عدم دستورية قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين لجلسة 7 ديسمبر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:29 م
حجز دعوى عدم دستورية قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين لجلسة 7 ديسمبر المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب ـ إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية 6 فبراير 2016 والذى يقضى بعدم دستورية قواعد حساب مدد

الخبرة العملية

عند التعيين للعاملين المؤهلين لجلسة 7 ديسمبر للحكم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 40 منازعة تنفيذ والتى طالبت بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية) وبعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية فى الدعوى الرقمية 2440 لسنة 51 ق.

ويقضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 76 لسنة 32 ق (دستورية)، بعدم دستورية عبارة " وإلا سقط حقه نهائيًّا فى حسابها " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

 

 

 

 

 


المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستورية قانون

حساب مدد الخبرة عند التعيين

الدستورية العليا

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