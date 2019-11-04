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حجز دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات لجلسة 7 ديسمبر للحكم

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:18 م
حجز دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على المبيعات لجلسة 7 ديسمبر للحكم المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون

الضريبة العامة على المبيعات

الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 40 دستورية بالاستمرار فى الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية فى وقت سابق فى الدعاوى ارقام 3 لسنة 23 ق دستورية والحكم رقم 28 لسنة 27 ق دستورية، والحكم رقم 215 لسنة 26 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 847 لسنة 68 ق إدارى الإسكندرية والمطعون عليه بالطعن رقم 72378 لسنة 63 ق إدارية عليا ( شق مستعجل).

وكانت أكدت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية" صحة دستورية الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرات (2، 3، 4) من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.


المحكمة الدستورية العليا

قانون الضريبة على المبيعات

الضريبة العامة

عدم دستورية قانون

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