ضبط سلع تموينية مدعمة واعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق، لضبط السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور، أسفرت عن ضبط طن سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، و3طن و750كيلو اعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات وطن و300كيلو زيت طعام وطحينة غير صالحه للاستهلاك الادمى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمدعتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط طن سلع تموينية "سكر وزيت وأرز" مربوط صرفهم على بطاقات التموين داخل محل بقالة تمويني بقرية شبرا ملس بزفتى، ملك"رجائي.م.ا" 60سنة، فى المحضر 15332جنح قسم زفتى، وضبط 3طن و750كيلو أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع اعلاف بدون ترخيص بقرية دمرو مركز المحلة ملك"جمعة.ح.ا" 39سنة، فى المحضر 38885جنح مركز المحلة.

كما تم ضبط طن و300كيلو زيت طعام وطحينة غير صالحه للاستهلاك الآدمي داخل سرجة زيوت بدون ترخيص بقرية شبرا ملس مركز زفتى ملك"شريف.ا.م.لا" 35سنة بقصد بيعهم للجمهور، تحرر المحضر 15331جنح مركز زفتى، تم التحفظ عى المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.