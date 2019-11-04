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حالة الطقس اليوم الإثنين 4 /11 / 2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 4 /11 / 2019 فى مصر والدول العربية الارصاد
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
 
 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد،  والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.
 
 
 

الطقس فى الأردن 

 
نهاراً
 
يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاءها حول معدلاتها الاعتيادية بوجه عام.
ويسود طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ويميل للبرودة مع ساعات الصباح.
وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
 
وفي خليج العقبة:
 
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية.
وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.
 

الطقس فى فلسطين 

 
لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى خريفية الطابع، ويكون الجو بارداً نسبياً في ساعات الصباح ، وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود باردةً نسبياً في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة.
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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