حالة الطقس اليوم الأحد 3/11/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، ويسود طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق ويميل للبرودة مع ساعات الصباح، وتتكاثر السحب مع ساعات العصر والمساء على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات من الأمطار في مناطق محدودة من الشمال والشرق بمشيئة الله، وتكون الرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (5-10 سم)، و درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية، ويستقر الطقس في أغلب المناطق عدا شرق المملكة

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتبقى الفرصة واردة مع ساعات المساء الاولى لهطول زخات من الأمطار في أجزاء من البادية الشرقية، قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً ونشاط حركة الرياح المثيرة للغبار، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود لتمسي باردة نسبياً في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.