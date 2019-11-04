جامعة القاهرة تحيل موظفا بقصر العينى للتحقيق بعد إلقائه زيتا على مقاعد المرضى

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة إحالة موظف يتبع قصر العينى القاهرة التابع للجامعة إلى التحقيق على خلفية قيامه بالقاء زيت على المقاعد المخصصة للمرضى بقصر العينى لمنع جلوسهم.

وقال بيان صادر عن الجامعة اليوم الإثنين، إن صور الزيت أمس كانت تصرفًا خاطئًا من موظف، وتمت إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل، مع تنظيف المقاعد على وجه السرعة، وبقع الزيت لم تستمر أكثر من ساعة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور متداولة لإلقاء زيوت على مقاعد قصر العينى، الخاصة بانتظار أهالى المرضى، مما عرقل جلوس المواطنين عليها.

وحققت الجامعة فى الواقعة وتبين صحة الصور المتداولة وتم تنظيف الأماكن المخصصة لانتظار المرضى من الزيت المتواجد بها ولم تستمر بقع الزيت سوى ساعة.