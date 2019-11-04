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تعرف على قصة أول تكييف داخل سيارة منذ 80 عاما

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:00 م
تعرف على قصة أول تكييف داخل سيارة منذ 80 عاما صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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فى 4 نوفمبر عام 1939 كشفت شركة باركارد عن سيارتها " باركارد 80 " أولى السيارات الملحقة بتكيف داخلى، وذلك خلال فاعليات معرضNational Automobile Show  فى نسخته الـ40، وهو ما أحدث نقلة فى عالم السيارات وقتها .

وطرحت الشركة التكيف فى السيارة اختياريا، حيث أنه كان يمثل أكثر من 20 % من ثمن السيارة، وطرح بمبلغ 274 دولار، وفى ذلك الوقت كان التكيف تصل مساحته نصف مساحة شنطة السيارة، وكان تشغيل المكيف يتطلب إيقاف السيارة وتشغيل التكيف من داخل كبوت السيارة ، ثم العودة للسير، وكان تشغيل التكيف يحتاج للمحركات الكبيرة ذات العزم القوى ولذلك تم تشغيله على محرك ذو 8 اسطوانات .

وقالت الشركة إن الفكرة جاءت من خلال إضفاء روح من الرفاهية على السفر بالسيارة للمسافات الطويلة، والراغبين المتاعة خلال القيادة، وكانت الشركة قد تأثرت فى مبيعات السيارة بسبب الحرب العالمية الثانية .

 

 


سيارة بتكييف

اخبار اقتصاد

السيارة التكييف

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