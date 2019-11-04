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تعرف على برنامج محافظة كفر الشيخ للاحتفال بالعيد القومى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:08 ص
تعرف على برنامج محافظة كفر الشيخ للاحتفال بالعيد القومى الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة استعدت للاحتفال بالعيدها القومى الـ 63 لمحافظة كفرالشيخ التى ستقام فى مدينة الانتصارات برج البرلس، اليوم الاثنين ، والذى يواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها على العدوان الثلاثى فى 4 نوفمبر عام 1956م.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة على يومين، الاثنين والثلاثاء، لافتاً أن الاحتفال في اليوم الأول سيقام بساحة النصب التذكارى بمدينة برج البرلس، وسط اصطفاف جنود وضباط القوات البحرية والموسيقى العسكرية ووضع أكليل الزهور علي النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس البحرية، وذلك بحضور مراسم القوات البحرية من موسيقى وضباط وحرس شرف.

وأضاف المحافظ، كما ينطلق طابور العرض في اليوم الثاني بمشاركة أجهزة وقطاعات المحافظة بدءً من نزل الشباب باستاد كفرالشيخ الرياضي وحتة ديوان عام محافظة كفرالشيخ مروراً بمنصة العرض بميدان النصر، كما تنظم محافظة كفرالشيخ حفلاً بمناسبة عيدها القومي مساء الثلاثاء الـ 5 من نوفمبر 2019م بمجمع كفرالشيخ الثقافي .

فيما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص التهنئة والتقدير لأبناء كفرالشيخ بمناسبة العيد القومي الـ 63 للمحافظة فى ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية.

وبرنامج الاحتفال باستقبال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، طلاب التربية والتعليم، بمدينة بلطيم، ويصافح عدد منهم، ثم يتجه لمدينة برج البرلس، لتبدأ فى العاشرة صباح الغد بوصول واستقبال الضيوف إلى ساحة النصب التذكارى لشهداء معركة البرلس البحرية بمدينة برج البرلس، وبدء مراسم الاحتفال الساعة العاشرة والربع، ويتم وضع مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء البرلس البحرية بحضور مراسم القوات البحرية من موسيقى وضباط وحرس شرف، ويشمل برنامج الاحتفال الترحيب بالضيوف وتبادل الدروع والتهنئة والختام.

أما برنامج الاحتفال ليوم الثلاثاء سيبدأ الساعة11 صباحاً، ينطلق طابور العرض بدء من نزل الشباب وحتى ديون عام محافظة كفر الشيخ، مروراً بميدان النصر، وستحتفل المحافظة بالمركز الثقافى مساء يوم الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة مساء، بعروض متعددة وموسيقى عربية.

 


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