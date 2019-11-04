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تعرف على الدور القانونى لهيئة المفوضين بمجلس الدولة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 08:42 ص
تعرف على الدور القانونى لهيئة المفوضين بمجلس الدولة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى – أحمد حسنى

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تختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء ضرورى.


وتأتى اختصاصاتها كالآتى:

 

1ـ تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.

2ـ إعداد التقرير القانونى عن الدعوى.

3ـ اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع.

4ـ الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.

5ـ الطعن فى الأحكام.

6ـ تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.

7ـ ويكون "مفوضى الدولة" لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.



 

 


هيئة مفوضى الدولة

الحوادث

مجلس الدولة

قضايا

اختصاص

محاكم

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