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ترامب يرفض تقديم مسرّب مكالمة الرئيس الأوكرانى إجابات مكتوبة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:58 م
ترامب يرفض تقديم مسرّب مكالمة الرئيس الأوكرانى إجابات مكتوبة ترامب
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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عرضا من محامي العميل الذي سرّب محتوى محادثة ترامب الجدلية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -والتي كانت سببا في بدء إجراءات عزل ترامب بالكونجرس- بتقديم إجابات مكتوبة لأسئلة المشرّعين الجمهوريين، مؤكدا ضرورة حضوره شخصيا أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته.
 
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "قدّم المسرّب معلومات مغلوطة، وتعامل مع السياسي الفاسد شيف"، في إشارة إلى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف، أحد أهم الفاعلين في تحقيقات الكونجرس بحق ترامب. وأضاف الرئيس الأمريكي: "يجب إحضاره إلى الكونجرس للإدلاء بالشهادة. الإجابات المكتوبة ليست مقبولة".
 
وتابع، في تدوينه لاحقة: "ليس هناك مسرّب، هناك شخص ما له أجندة ضد دونالد ترامب.. لدينا نص المكالمة، هذه مهزلة ولا ينبغي لأي جمهوري أن ينسى ذلك".
 
وكان المسرّب، وهو أحد عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" قد تقدّم، في 12 أغسطس الماضي، بشكوى للمفتش العام لوكالات الاستخبارات الأمريكية مايكل أتكنسون تحمل معلومات حصل عليها من نحو ستة مسؤولين أمريكيين عبروا عن قلقهم من أن ترامب يستغل منصبه لطلب تدخل أوكرانيا سعيا لإعادة انتخابه لولاية جديدة في 2020.
 
وتقول الشكوى إن ترامب حاول استغلال مساعدات أمريكية بقيمة 400 مليون دولار للحصول على وعد من الرئيس الأوكراني بإجراء تحقيق بشأن جو بايدن منافسه الديمقراطي المحتمل ونائب الرئيس السابق باراك أوباما وابنه هانتر الذي كان مديرًا بشركة طاقة أوكرانية.
 
وقال مارك زيد محامي المسرّب، أمس، إنه اتصل بديفن نانز العضو الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ليعرض على النواب الجمهوريين فرصة تقديم أسئلة مكتوبة لموكله للإجابة عنها على أن تكون تلك الإجابات تحت القسم وتُخضع صاحبها لحكم شهادة الزور حال ثبوت خطئها.
 

دونالد ترامب

فولوديمير زيلينسكي

الكونجرس

آدم شيف

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