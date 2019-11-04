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ترامب يتدخل فى السياسة البريطانية مرة أخرى.. ويدعو جونسون وفاراج للتعاون

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:16 م
ترامب يتدخل فى السياسة البريطانية مرة أخرى.. ويدعو جونسون وفاراج للتعاون دونالد ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس دونالد ترامب تدخل فى السياسة البريطانية مرة أخرى، حيث تناول السؤال الأساسى الذى يفكر فيه اليمينيون المؤيدون للمغادرة فى الانتخابات العامة المقبلة، حيث أعرب الرئيس الأمريكى عن أمله أن يجتمع رئيس الوزراء بوريس جونسون، "الرجل الرائع"، وزعيم حزب "بريكست" نايجل فاراج، على برنامج سياسى موحد.

 

وتحدث الرئيس إلى الصحفيين فى البيت الأبيض بعد عودته من زيارة إلى نيويورك، ولدى سؤاله عن السياسي البريطاني الذي سيؤيده إذا كان عليه أن يختار ، قال ترامب: "أحبهما كلاهما ... لذلك أعتقد أن بوريس سوف يصحح ذلك. كلاهما صديق لي. ما أود رؤيته هو أن نايجل وبوريس يجتمعان. أعتقد أن هذا احتمال ".

 

وقال فاراج يوم الأحد انه لن يترشح لشغل مقعد في الانتخابات العامة. ومن جانبه، رفض جونسون بالفعل اقتراح كلا من ترامب وفارج بأنه يجب عليه العمل مع حزب "بريكست"، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وبدلاً من ذلك ، تحدث جونسون عن احتمال عقد صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتبارها واحدة من أكبر الجوائز لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

 

قال ترامب: "بوريس هو الرجل المناسب في ذلك الوقت.. إنه رجل عظيم. إنه رجل رائع. إنه قاسي ، إنه ذكي وأعتقد أنه سيفعل شيئًا ما ".

 

وقال ترامب في حديث إلى فاراج في برنامج إذاعة LBC للسياسي البريطاني في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن صفقة جونسون المقترحة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستمنع المملكة المتحدة والولايات المتحدة من إبرام صفقة تجارية خاصة بها ، واصفا الوضع بأنه "سخيف للغاية". ورفض داونينج ستريت هذا الادعاء.

 

 

 


ترامب

بوريس جونسون

بريكست

العلاقات الامريكية البريطانية

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