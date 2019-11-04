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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:41 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2120 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 17639 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 5421 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل مستوى 542 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1448 نقطة.

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