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بلومبرج تكشف صراع شركات القمح الروسية على السوق المصرية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:52 م
بلومبرج تكشف صراع شركات القمح الروسية على السوق المصرية قمح - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن شركة حبوب روسية مدعومة من الدولة فى موسكو تشق طريقها بقوة إلى مناقصات القمح فى مصر، أكبر مشتر فى العالم، وتنافس الشركات الخاصة فى روسيا التى طالما هيمنت على المبيعات.

 

 وأوضحت بلومبرج أن شركة "يونايتد جران" شاركت فى عطاءات فى أغسطس الماضى من خلال وحدتها للتصدير، وحصلت على حوالى ربع إجمالى القمح الروسى الذى تم بيعه للحكومة المصرية هذا الموسم حتى الآن. ورأت الوكالة أن هذا الأمر يمثل تحديا لشركات الحبوب الروسية الأخرى التى قامت وحدها تقريبا بعمليات التوريد فى السنوات الأخيرة من خلال مشترين دوليين مثل كارجيل أو شركات محلية مثل جارات لوجستيك.

 

 وقال الوحدة التصديرية للشركة إنها بدأت المشاركة فى المناقصات المصرية فى محاولها لتوسيع عملها فى مجال التصدير.

 

وعلق اندرى سيزوف، المدير الإدارى فى مجموعة سوفلإيكون الاستشارية فى موسكو إن المنافسة بين التجار حادة للغاية هذا الموسم.  بينما وصف  ألكسندر كوربت ، نائب رئيس اتحاد الحبوب الروسى فى موسكو هذا الأمر بانه جزء من المشهد المتغير فى صناعة تصدير الحبوب الروسية.

 


روسيا

القمح الروسى

مصر

شركات قمح روسية

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