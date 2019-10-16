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مصر تشترى 405 آلاف طن من القمح الروسى والفرنسى والأوكرانى

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 06:57 م
مصر تشترى 405 آلاف طن من القمح الروسى والفرنسى والأوكرانى محصول القمح
(رويترز)

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قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الأربعاء، إنها اشترت 405 آلاف طن من القمح الروسى والفرنسى والأوكرانى، فى أحدث مناقصة عالمية تطرحها.

أوضحت الهيئة أن حجم القمح الروسى بلغ 285 ألف طن والفرنسى والأوكرانى 60 ألف طن لكل منهما.

 

 

 


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