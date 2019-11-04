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بالانفوجراف.. كيف ندعم بيئة نمو التحول الرقمي في 14 خطوة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 ص
بالانفوجراف.. كيف ندعم بيئة نمو التحول الرقمي في 14 خطوة التحول الرقمي
كتب: مدحت عادل

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تشهد الأسواق المالية سباق محموم من أجل احتواء التطورات المتلاحقة لتطبيقات التحول الرقمي، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة للاستفادة من التطور التكنولوجي، ولكن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تهيئة البيئة التكنولوجية المناسبة لتنمية هذه البيئة الرقمية.

وفي هذا الإطار ينشر "اليوم السابع"، مجموعة من المبادئ التي تعمل على تهيئة البيئة الداعمة لنمو التحول الرقمي في 14 خطوة، وفقا للبنك الدولي.

- الانترنت فائق السرعة "البرودباند"

- الحوسبة السحابية

- المحتوى الرقمي

- تكلفة خدمات الاتصالات والهواتف الذكية

- صناعة البرمجيات

- الابداع التكنولوجي وزيادة الأعمال

- التوعية والتنمية المجتمعية

- نظام محكم لحماية المتعاملين وفحص الشكاوى"E-KYC" التعرف على العميل

- الأمن السيرياني

- التوقيع الإليكتروني

- التجارة الإليكترونية

- البرامج مفتوحة المصدر

- البنية التشريعية والسياسات الحاكمة

- دور ريادي للتعاملات المالية مع أجهزة الدولة

بيئة المجتمع الرقمي
 

التحول الرقمى

الشمول المالي

اخبار الاقتصاد

التطور التكنولوجي

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