المعمل الكيماوى يحدد مصير عاطلين سقطا بكمية من "الأستروكس" فى بدر

كتب أحمد حسنى

أرسلت نيابة الشروق وبدر عينة من مخدر الاستروكس، الذي تم ضبطه بحوزة متهمين بدائرة القسم، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين هما "حمادة.ع "، و"جميل.ك"، عاطلين، عثر بحوزتهما على "160 كيس من مخدر الاستروكس"، واعترف المتهمان بترويجهما للمواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر، من ضبط المتهمين وبحوزتهما 160 كيس أستروكس، قبل ترويجهما وبسؤالهما أقرا بترويجهما للمواد المخدرة وبيعها، بقصد التربح والكسب غير المشروع وعثر بحوزتهما علي مبلغ 2300 من متحصلات تجارتهما، وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.