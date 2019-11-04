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المعمل الجنائى يحدد طبيعة الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة 3 عاطلين بالجيزة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 03:00 ص
المعمل الجنائى يحدد طبيعة الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة 3 عاطلين بالجيزة سلاح نارى_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص أسلحة نارية وذخيرة ضبطت بحوزة 3 عاطلين فى الجيزة، لكتابة تقرير وافٍ عنها، وبيان ما إذا كانت مششخنة أو غير مششخنة، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لإرفاقه بمذكرة إحالة المتهمين للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة في الجيزة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات: لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد بحيازة 3 عاطلين لأسلحة نارية، وعدد من الطلقات، بدون ترخيص، بإعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم 3 فرد خرطوش محلي الصنع، و8 طلقات بدون ترخيص.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، ونفوا الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


سلاح نارى

ذخيرة

الجيزة

حبس 3 عاطلين

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