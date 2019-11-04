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المشدد 6 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى روض الفرج

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:37 م
المشدد 6 سنوات لعاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات فى روض الفرج محكمة،ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات، فى  روض الفرج.

وأسندت النيابة للمتهم عزيز.م 34 سنة عاطل، وعماد.ع 30 سنة عاطل، تهمة سرقة سيارة، مملوكة للمجنى عليه مبروك.أ  عامل،  على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق مبلغ 10000 الاف جنيه جنيهً" بالإكراه تحت تهديد السلاح، بعد أن أوقفاه أثناء عودته من عمله وتعدوا عليه بسلاح أبيض، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات، كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح أبيض.

البداية كانت بتلقى  قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من المجني عليه يفيد فيه بسرقته،  من جاره وأدلى بأوصاف المتهمين المشتركين معه، وبعمل التحريات والبحث تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهم .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقة، وإحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 6 سنوات.

 

 

 

 


السجن المشدد

سرقة سيارات

تشكيل عصابى

روض الفرج

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