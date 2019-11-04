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اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السورى تبدأ أولى جلساتها فى جنيف

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:43 م
اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور السورى تبدأ أولى جلساتها فى جنيف اللجنة الدستورية بجنيف
أ ش أ

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بدأت اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور بسوريا، اليوم الاثنين، أولى جلساتها فى مبنى الأمم المتحدة بجنيف بمشاركة الوفد المدعوم من الحكومة السورية والوفود الأخرى.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اجتماعات اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد المدعوم من الحكومة السورية و15 عضوا لوفد الأطراف الأخرى و15 عضوا لوفد المجتمع الأهلى ستكون مغلقة أمام الإعلام.
 
وكانت الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور اتفقت، يوم الجمعة الماضى، على أعضاء اللجنة المصغرة وأقرت ورقة مدونة السلوك والاجراءات التى تحكم عمل الهيئتين الموسعة والمصغرة.
 

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