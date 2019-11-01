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سوريا تعلن بدء عمل اللجنة المصغرة للدستور الإثنين القادم

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 10:04 م
سوريا تعلن بدء عمل اللجنة المصغرة للدستور الإثنين القادم رئيس وفد الحكومة السورية فى اللجنة الدستورية أحمد الكزبرى
كتب محمد جمال

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أعلن رئيس وفد الحكومة السورية قى اللجنة الدستورية، أحمد الكزبرى، اليوم الجمعة، أن عمل اللجنة سيبدأ يوم الإثنين المقبل، لمدة أسبوع، سيعود الوفد بعدها إلى العاصمة دمشق.

 

وقال الكزبرى فى مؤتمر صحفي، إن اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور كانت جيدة، وتم إقرار ورقة مدونة السلوك والإجراءات التى تحكم عمل اللجنة المصغرة والموسعة.

 

وأشار الكزبرى إلى أن اللجنة المصغرة ستبدأ عملها يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع، بحسب وكالة "سانا" السورية.

 

وأثنى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، اليوم الجمعة، على إطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية فى جنيف يوم الأربعاء الماضي.

 

وقال وزراء خارجية البلدان الست فى بيان مشترك: "نحيى عمل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لسوريا جير بيديرسن على إطلاقهم لهذه المبادرة".

 

وتابعوا: "هذه مرحلة إيجابية منتظرة منذ فترة طويلة وهى تتطلب أفعالا وتعهدات قوية لكى تنجح".

 

واعتبر الوزراء أن هذه المبادرة تأتى لتكملة تطبيق باقى الشقوق المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 خاصة بما يتعلق بإشراك جميع السوريين ومنهم النساء فى العملية السياسية.

 

وأضافوا: "نحن ندعم الجهود لخلق مناخ آمن وحيادى يسمح لسوريا بتنظيم انتخابات حرة ومنتظمة تحت رعاية الأمم المتحدة".

 

وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضو لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

 

ولدى هذه اللجنة، لجنة صياغة مصغرة، تتألف من 45 شخصا 15 من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، التى ستقوم بإعداد مبادرات دستورية، بينما ستكون الهيئة الأكبر مسؤولة بتبنيها.

 


سوريا

أحمد الكزبرى

اللجنة الدستورية

الدستور

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