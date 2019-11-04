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القبض على صاحب مصنع بطاريات مقلدة فى منطقة السلام

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:18 م
القبض على صاحب مصنع بطاريات مقلدة فى منطقة السلام بطاريات- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على صاحب مصنع تعبئة وتجميع البطاريات بماركات مقلدة فى السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بضبط صاحب مصنع تعبئة وتجميع البطاريات كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتعبئة وتجميع البطاريات من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية مقلدة.

 

وعثر بداخل المصنع على ( 169200 قطعة بلاكات لتعبئة البطاريات "لوح رصاص" - 3800  بطارية - 756 كيلو مناديل بطاريات - 490  لتر مياه مقطره - 450 لتر ماء نار - 3500  كرتونه بطارية فارغه - كميات كبيرة من الإستيكرات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها – وماكينات لحام ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


مباحث القاهرة

مصنع بطاريات

السلام

منتجات فاسدة

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