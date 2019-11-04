الصين تؤكد دعمها لرئيسة هونج كونج التنفيذية خلال اجتماع فى شنغهاى

(رويترز)

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن الرئيس شى جين بينج، أبلغ الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام، بثقة الحكومة المركزية الكبرى فيها وتقديرها التام للجهد الذى تبذله مع فريقها.

وقال الرئيس الصينى لـ"لام"، خلال اجتماع فى شنغهاى، حيث تحضر الدورة الثانية من معرض الصين الدولى للاستيراد، إن وقف العنف والفوضى وعودة النظام تظل فى صدارة الأولويات بالنسبة لهونج كونج.

ويشارك مئات الآلاف فى احتجاجات شاب بعضها العنف فى شوارع هونج كونج منذ منتصف يونيو الماضى.

ونقلت الوكالة عن الرئيس الصينى قوله إن حكومة هونج كونج بذلت جهدا كبيرا للسيطرة على الوضع وتهدئة المحتجين.