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"الصحة": ضبط وإعدام 10 أطنان "حلوى مولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 09:59 ص
"الصحة": ضبط وإعدام 10 أطنان "حلوى مولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية حلوى المولد
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 10 أطنان و25 كجم أغذية ومنتجات حلوى المولد المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات دورية مكثفة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على 1752 منشأة غذائية بمحافظات الجمهورية، خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر 2019.
 
وأوضح بيان، أن هذه الحملات تأتي لإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة فى الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه تم إعدام 9 أطنان و350 كجم هوالك حلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط  675  كجم  حلويات مجهولة المصدر للشك في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، كما تم سحب  4434 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها.
 
وذكر "عيد" أن الحملات قامت بالمرور على المنشآت الخاصة باماكن تصنيع وبيع الحلوى، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيراً إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل  266 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، أو تعمل بدون ترخيص.
 
ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير 1822 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن.
 
كما شدد "مجاهد" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مشيراً إلى تكثيف الحملات على كافة المنشآت الغذائية سواء بالمصانع، أو سلاسل السوبر ماركت، أو شوادر بيع الحلوى، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

الصحة

المولد النبوى

الحلوى

المحافظات

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