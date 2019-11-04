السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل لقطاع التعليم الأساسى، فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصرى.



صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.