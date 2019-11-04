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السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:18 م
السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل للتعليم الأساسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لمتابعة مستجدات عملية التطوير الشامل لقطاع التعليم الأساسى، فى إطار استراتيجية الدولة لبناء الانسان المصرى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.


السيسي

رئاسة الجمهورية

التعليم

بناء الإنسان

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