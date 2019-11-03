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التعليم تواصل تحديث بيانات الراغبين فى العمل كرؤساء لجان بالثانوية العامة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:00 ص
التعليم تواصل تحديث بيانات الراغبين فى العمل كرؤساء لجان بالثانوية العامة امتحانات
كتب محمود طه حسين

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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحديث بيانات الراغبين فى العمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع أسئلة بامتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تنطلق يونيو المقبل2020.
 
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن التحديث والتقدم للعمل كرئيس لجنة سير ومراقب أول مستمر حتى الشهر المقبل، موضحا أن الوزارة تبدأ فعليا فى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة منتصف نوفمبر الجارى، حيث يتم الاستعداد لفتح باب التقدم للملاحظين والمراقبين ومن يشارك فى المنظومة الكبيرة التى تستوعب قرابة 100 ألف عضو ما بين رئيس لجنة ومصحح وملاحظ وخلافه، مشددة على أن الاستعداد المبكر يجعل هناك مساحة من الوقت لإنهاء كل خطوة فى وقتها دون تسرع أو استعجال، مما يؤثر على اختيار أفضل العناصر المشاركة فى اللامتحانات.
 
 

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

اخبار التعليم

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