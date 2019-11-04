سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 02:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السيارات والتعدين يدفعان أسهم أوروبا للصعود

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:26 ص
السيارات والتعدين يدفعان أسهم أوروبا للصعود الأسهم الأوروبية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع بارتفاع قوى اليوم الاثنين مدعومة بمكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات وشركات التعدين ومؤشرات على نبرة إيجابية لمحادثات التجارة الأمريكية الصينية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5 % ملامسا أعلى مستوياته منذ يناير 2018.

وفى وقت متأخر من يوم الجمعة، قالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدما فى المحادثات الرامية إلى إخماد حرب تجارية مستمرة منذ حوالى 16 شهرا أضرت بالاقتصاد العالمي، فيما قال مسؤولون أمريكيون إنه قد يتم توقيع اتفاق هذا الشهر.

وساهم ذلك فى دفع قطاع السيارات الأوروبى المنكشف على الرسوم الجمركية للصعود بنسبة 2%، ليتصدر قائمة الرابحين بين أهم المؤشرات الفرعية بالسوق. وزاد قطاع التعدين 1.5 %.

وصعدت الأسهم الألمانية الحساسة للتجارة 0.7 %، مدعومة أيضا بزيادة 6% فى سهم سيمنس هيلثنيرز بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن يستمر النمو القوى خلال العام المقبل بعد أرباح للربع الأخير من العام جاءت أفضل من التوقعات.

ومن المنتظر صدور نتائج مسوح مديرى مشتريات من مختلف أنحاء منطقة اليورو فى وقت لاحق اليوم الاثنين.


الأسهم الأوروبية

الولايات المتحدة والصين

الحرب التجارية

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

قصة الأسد المختفى بالبرلمان.. ومسئول للنواب: 3 ساعات وهنجيبه.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة