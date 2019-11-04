الزراعة: مصر لا تصدر دواجن لغينيا ونطبق معايير "الصحة الحيوانية" للتصدير

وأضافت "محرز"، اليوم الإثنين، ردا على ما تم تداوله بشأن تصدير دواجن مصرية من غينيا الجديدة إلى الكويت على أنها دواجن مصرية وتغيير منشأ الإنتاج لتكون دواجن من غينيا "غير صحيح"، وإن هناك عددا من الشروط والضوابط المتبعة التى يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالسماح لها بتصدير الدواجن ضمن مشروع المناطق الخالية من أنفلونزا الطيور ومنها تطبيق جميع اشتراطات المزرعة وخلوها من أنفلونزا الطيور، والانضمام إلى برنامج إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض إنفلونزا الطيور.

وأشار "محرز"، إلى أن مدة البرنامج المتبع لمزارع الدواجن الخالية من المرض هى عام قبل السماح لها بالتصدير، وأخذ عينات من المنشأة كل 21 يوما وتحليلها بمعرفة أجهزة الهيئة والمعمل القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى، وهو معمل معتمد دوليا طبقا يزو 17025

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى إنه فى حالة التأكد من سلبية العينات الواردة من الدواجن وخلوها من مرض أنفلونزا الطيور فإن المنشأة تحصل على الشهادة المعتمدة دوليا من الهيئة ويسمح لها بتصدير إنتاجها فورا، مشيرة إلى أن المنشآت الداجنة المستوفاة جميع الشروط يتم إعلان مزارعها خالية من أنفلونزا الطيور، طبقا لبرنامج اعتماد المنشآت الخالية، المتوافق مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.