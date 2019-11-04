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"الزراعة" تجتمع دوريا مع شركات السماد لتلبية احتياجات المحصول الشتوى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:00 ص
"الزراعة" تجتمع دوريا مع شركات السماد لتلبية احتياجات المحصول الشتوى وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها الدورية مع شركات انتاج الأسمدة  لمراجعة حصتها الموردة، وإلزامها باستكمال حصتها لتغطية احتياجات محصول الزراعات الشتوية.
 
قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع  الخدمات والمتابعة الزراعية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن يتم مراجعة حصص شركات انتاج الأسمدة الموردة لوزارة الزراعة والمتفق على توريدها منذ بداية الموسم الشتوى الجديد، مضيفا أن اجتماعات دورية مع الشركات للمتابعة وتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية  للمحصول الشتوى، وتشكيل لجان متابعة ومعاينة لصرف الأسمدة لم يزرع الأرض فعليا.
 
 فيما أكد تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، بقطاع الخدمات الزراعية، أنه يتم متابعة شحنات الأسمدة الزراعية، منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع، حيث  تحمل بوليصة  شحن موجه الى المكان المحدد سواء جمعيات " اصلاح ، ائتمان ،استصلاح"  او مخازن  البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة الى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.

الأسمدة الشتوية

الجمعيات الزراعية

الخدمات الزراعية

توريد الاسمدة

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