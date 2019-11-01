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الزراعة: ارتفاع صادرات الرمان لـ68971 طنا ولجان رقابية على محطات الفرز

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 02:34 م
الزراعة: ارتفاع صادرات الرمان لـ68971 طنا ولجان رقابية على محطات الفرز الرمان
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بـ وزارة الزراعة، بشأن حركة صادرات المنتجات الزراعية، ارتفاع صادرات الرمان لـ68 ألفا و971 طنا، منذ بداية تصدير المحصول حتى 23 من الشهر الماضى. 

وكشف تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، أن محصول الرمان حقق زيادة فى صادرات الموسم الجارى، مع استمرار أعمال لجان وتقدير إنتاجية المحصول بالرمان، لزيادة الصادرات، ومناطق أخرى والمرور على محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج.

وقال التقرير إن محصول الرمان يشهد زيادة فى الصادرات منذ بدء موسم التصدير، متابعًا أن اللجان المشكلة من قبل الإدارة، ومديريات الزراعة والإدارة المركزية للحجر الزراعى، تواصل عملها فى تدقيق إنتاجية المحصول بمختلف المحافظات التى تزرع الرمان والمرور على محطات التعبئة والفرز، تأكيدا على تطبيق الاشتراطات، وتحديد الإنتاجية الفعلية للفدان المنزرع وإرسال المعاينات إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، مع تحديد الكميات الصالحة للتصدير.

وأضاف التقرير أن من مهام اللجان أيضا أخذ عينات من الحقول المنزرعة بالرمان فى المساحات التى تم حصرها ضمن منظومة التكويد لأغراض التصدير، تمهيدا لتحليلها لتحديد نسبة متبقيات المبيدات المحصول، والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء باعتبارها الجهة المسئولة عن تداول الغذاء بعد انتهاء مرحلة حصاد الرمان سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير إلى الخارج، من خلال اعتماد محطات الفرز والتعبئة والمفارش المخصصة لتجميع الإنتاج.

 


محصول الرمان

صادرات الرمان

مقارش الرمان

الحجر الزراعى

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