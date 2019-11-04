سوبر كورة
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجامعة العربية: السوق المشتركة للكهرباء ضرورة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 12:04 م
الجامعة العربية: السوق المشتركة للكهرباء ضرورة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادى، أن الجامعة العربية تقوم فى الأساس على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادى بين دولها، معتبرا أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تمثل أهمية كبيرة لتحقيق هذا التكامل الاقتصادى العربى.
 
ونوه السفير كمال حسن، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب، الذى عقد اليوم برئاسة مصر، بأهمية الاجتماع للتحضير للدورة الـ 13 للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، غدا بالقاهرة، مشيرا إلى أهمية الموضوعات التى يناقشها المجلس الوزارى خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبار أن هذه الموضوعات تهم مباشرة المواطن والاقتصاد العربي، خاصة ما يتعلق بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء، باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادى للدول العربية.
 
وأشاد، بالتعاون القائم بين الجامعة العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الدولى، لاستكمال الإطار المؤسسى للسوق العربية المشتركة للكهرباء.
 
وقال، إن المكتب التنفيذى سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الكهرباء فى جمهورية الصومال، إلى جانب دعم خطط أولويات إعادة الإعمار والتعافى بالجمهورية اليمنية، تنفيذا لقرارات القمة العربية التنموية فى بيروت.
 

الجامعه العربيه

جامعه الدول العربيه

السوق المشتركه للكهرباء

الاقتصاد العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 4-11-2019

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

سوبر كورة.. الأهلي "ثابت" والزمالك "هابط" فى التصنيف العالمى

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

فى عيد الحب المصرى.. "مصطفى" لزوجته: دمتِ لى نعمة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ4.4 مليار دولار خلال شهرين

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

ريما وعادتها اللئيمة.. إخوانى هارب يشكك فى الشعراوى:كان بيقول أحاديث ضعيفة

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

توماس كوك تعود للحياة من شنغهاى.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية.. وتكليف رئاسى بضغط الجدول الزمنى

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

محمد صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف فى 2019

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن تدمير فتحتى نفق وتفجير 376 عبوة ناسفة بسيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 83 تكفيريا فى عمليات بشمال سيناء

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

صور.. مطار شرم الشيخ يستعد لاحتفالية افتتاح مبنى الركاب رقم 2

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

اللجنة العامة للبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة