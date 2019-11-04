الجامعة العربية: السوق المشتركة للكهرباء ضرورة لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى

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أكد السفير كمال حسن على، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاقتصادى، أن الجامعة العربية تقوم فى الأساس على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادى بين دولها، معتبرا أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تمثل أهمية كبيرة لتحقيق هذا التكامل الاقتصادى العربى.

ونوه السفير كمال حسن، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المكتب التنفيذى لوزراء الكهرباء العرب، الذى عقد اليوم برئاسة مصر، بأهمية الاجتماع للتحضير للدورة الـ 13 للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، غدا بالقاهرة، مشيرا إلى أهمية الموضوعات التى يناقشها المجلس الوزارى خاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبار أن هذه الموضوعات تهم مباشرة المواطن والاقتصاد العربي، خاصة ما يتعلق بموضوعات السوق العربية المشتركة للكهرباء، باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادى للدول العربية.

وأشاد، بالتعاون القائم بين الجامعة العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، خاصة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الدولى، لاستكمال الإطار المؤسسى للسوق العربية المشتركة للكهرباء.

وقال، إن المكتب التنفيذى سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الكهرباء فى جمهورية الصومال، إلى جانب دعم خطط أولويات إعادة الإعمار والتعافى بالجمهورية اليمنية، تنفيذا لقرارات القمة العربية التنموية فى بيروت.