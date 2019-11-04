"التعليم": قناعة مدير المدرسة بالتطوير مهم وأساسى لبناء قدرات المعلمين

كتب محمود طه حسين

الدولى الذى شارك فيه خلال اليومين الماضيين بمدينة الرباط بالمغرب حول تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية والرياضيات فى الصفوف الابتدائية ناقش فيه الجانب المصرى عدة محاور هامة فى المنظومة التعليمية. قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المؤتمر

وأضاف حجازى فى تصريح خاص، أنه تمت مناقشة أهمية قناعة مدير المدرسة بالتطوير ودوره الفاعل فى تحقيق ذلك وكذلك دور التوجية والإرشاد فى بناء قدرات المعلمين وتفعيل التدريب على مستوى المدرسة باعتبار المدرسة وحدة التطوير وكذلك دوائر التعلم من خلال التشبيك بين عدد من المدارس ونقل الخبرات بينهم ومتابعة الأداءات المتميزة للمعلمين ونشرها.