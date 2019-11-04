"التعليم": قناعة مدير المدرسة بالتطوير مهم وأساسى لبناء قدرات المعلمين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى، إن المؤتمر الدولى الذى شارك فيه خلال اليومين الماضيين بمدينة الرباط بالمغرب حول تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية والرياضيات فى الصفوف الابتدائية ناقش فيه الجانب المصرى عدة محاور هامة فى المنظومة التعليمية.
وأضاف حجازى فى تصريح خاص، أنه تمت مناقشة أهمية قناعة مدير المدرسة بالتطوير ودوره الفاعل فى تحقيق ذلك وكذلك دور التوجية والإرشاد فى بناء قدرات المعلمين وتفعيل التدريب على مستوى المدرسة باعتبار المدرسة وحدة التطوير وكذلك دوائر التعلم من خلال التشبيك بين عدد من المدارس ونقل الخبرات بينهم ومتابعة الأداءات المتميزة للمعلمين ونشرها.
وكان الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية شاركوا فى مؤتمر الرباط الدولة لتعليم القراءة والكتابة، فى ضوء التحرك الدولى نحو دعم تعلم القراءة والكتابة والحساب في التعليم الابتدائي من خلال التنظيم بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة التربية بالمملكة المغربية.
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