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الاتحاد الأوروبى يدعو إيران للتراجع عن خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووى

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:17 م
الاتحاد الأوروبى يدعو إيران للتراجع عن خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووى مايا كوتشيانتيتس
كتب محمد تهامى زكى

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دعا الاتحاد الأوروبى، إيران، اليوم الاثنين، للتراجع عن الخطوات التى تتخذها لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووى للعام 2015، مجددا التزامه بالاتفاق ومطالبا طهران بالقيام بالمثل.

ووفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك"، قالت مايا كوتشيانتيتس، المتحدثة باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد، فى إحاطة إعلامية: "تابعنا الأخبار التى تعد إيران فيها بتخفيض التزامها بالاتفاق النووى، عموما نحن سنتابع تشجيع إيران للتراجع عن إجراءاتها فورا ومن دون تأخير، التى تشكل خروجها عن الاتفاق النووى الإيرانى".

وأضافت: "نحن كاتحاد أوروبى نبقى ملتزمين بخطة العمل الشاملة المشتركة لأنها مهمة لأمننا، والتزامنا بالاتفاق يعتمد على التزام إيران ببنود الاتفاق النووى"، مؤكدة: "ندعم ونشجع ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التى تراقب هذه التطورات، ونحن سنعتمد على تقاريرهم بأى أعمال مستقبلا".

يأتى هذا فى وقت، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، عن بدء تشغيل عدد من أجهزة الطرد المركزى الجديدة داخل منشأة نطنز، فيما تستعد طهران للإعلان عن خطوة رابعة من خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووى.

 

 


مايا كوتشيانتيتس

الاتحاد الاوروبى

ايران

الاتفاق النووى

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