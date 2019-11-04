رويترز: إيران تقلص التزامها بالاتفاق النووى بتدشين أجهزة طرد مركزى جديدة

دبى (رويترز)

ذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحى، أن الجمهورية الإسلامية دشنت اليوم الاثنين 30 جهازا متطورا للطرد المركزي، فى تقليص لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى مع القوى الكبرى.

وقال صالحى للتلفزيون الرسمى "نشهد اليوم تدشين مجموعة تضم 30 جهازا للطرد المركزى (آي.آر-6)". وأضاف أن تلك الخطوة تظهر "قدرة وعزم" إيران.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضى من الاتفاق النووى الذى توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها.

وردت طهران بأن قلصت تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق وقالت إنها قد تتخذ فى نوفمبر تشرين الثانى خطوات أخرى فى إطار التحلل من تعهداتها.