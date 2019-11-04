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خلال لقائه وفدًا كنسيًا ألمانيًا

الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:05 م
الإمام الأكبر: الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفدًا من ممثلى الكنائس الألمانية برئاسة القس دايفيد جبرة.
 
قال فضيلة الإمام الأكبر، إن تعاليم الإسلام تدعو إلى الأخوة بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية، وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة.
 
وأكد فضيلته، أن الأزهر الشريف على استعداد للتعاون مع الكنيسة الألمانية لترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الطوائف المسيحية والمسلمين فى ألمانيا، مشددًا على ضرورة أن ينظر كل طرف لدين الآخر على أنه دين سلام، وأن الأديان ليست مسئولة عن جرائم المنتسبين إليها، وأن ما يحدث من جرائم دموية من بعض المنتسبين لدين معين ليست سببًا لربط هذا الدين بالإرهاب.
 
من جانبهم قدم أعضاء الوفد الألمانى الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على حسن الاستقبال، مشيدين بجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فى ترسيخ قيم السلام العالمى والتعايش المشترك، مبدين إعجابهم بنموذج بيت العائلة المصرية، كنموذج إيجابى للتعايش السلمى واحتواء للآخر.
 
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شيخ الازهر

الازهر الشريف

احمد الطيب

ألمانيا

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